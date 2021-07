M4, De Pasquale (FI): “Dopo 11 anni ancora non in funzione, Sala incapace”

“Se tutto va bene la prima tratta della M4, da Linate a Dateo, aprirà i battenti solo a fine 2022. Circa undici anni dopo l’assegnazione dell’appalto, forse alcuni chilometri di linea saranno funzionanti. Ergo, anche per il 2022 questo project financing peserà tutto sul il bilancio Comunale, visto che solo nel 2023 si comincerà a incassare qualche euro dai biglietti. M4 è la prova che Sala non è stato capace di far rispettare tempi e la qualità delle opere pubbliche. Grazie a Sala i disagi si prolungano e i costi degli interessi aumentano”. Così in una nota il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale ha commentato l’annuncio dell’assessore alla Mobilità Marco Granelli sull’apertura della linea M4 a fine 2022.