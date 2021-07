In ospedale un uomo di 53 anni colpito in un locale del quartiere Violino. Ancora da ricostruire la dinamica.

Un uomo di 53 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco in un bar a Brescia. È successo nel quartiere Violino. Trasportato in ospedale, sarebbe in gravi condizioni. Ancora da ricostruire la dinamica. Sul posto la polizia.