Sala: “Totalmente favorevole al green pass, riaprirei anche le discoteche”

“Sono ovviamente un naturale supporter di questo Governo però sulle discoteche credo che stiano sbagliando. Alla fine i ragazzi in giro ci vanno. Per cui credo che sia sbagliato, io le riaprirei, ovviamente con green pass. Penso sia il momento di provare a farlo”: lo ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala. Sala è tornato poi a dirsi “totalmente a favore del green pass”. “Non credo sia giusto fare allarmisti ma è ancora il momento della cautela”, ha detto, quindi “bisogna essere prudenti, ma in questo momento bisogna anche, a chi accetta un minimo di controllo, lasciare un po’ di ‘libertà'”.