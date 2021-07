Clima instabile al Nord, possibili temporali

Sarà una domenica caratterizzata da un clima molto caldo su gran parte dell’Italia, con la sola eccezione delle Alpi e del Nord-Ovest raggiunti invece da una perturbazione (n.6 di luglio), pilotata da una depressione con centro sulla Manica. La massa d’aria rovente che occupa l’anticiclone africano determina, dall’Emilia Romagna al Centro-Sud, temperature massime comprese tra 35 e 40 gradi: valori ben oltre le medie anche per la fine di luglio, che già climaticamente è la fase più calda dell’anno. L’atmosfera instabile e i conseguenti rovesci o temporali, anche forti, che oggi saranno per lo più concentrati lungo le Alpi e al Nord-Ovest – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, domani coinvolgeranno maggiormente anche il Nord-Est, dove si attenuerà il caldo. A inizio settimana qualche temporale si spingerà fino alla Toscana e avremo una parziale, ma solo temporanea, attenuazione del caldo intenso anche su parte del Centro e in Sardegna. Da mercoledì ritorno a una situazione più stabile anche al Nord e temperature in rialzo un po’ ovunque. Caldo quindi in ulteriore intensificazione al Sud, dove le temperature estreme proseguiranno senza pause anche nei giorni successivi.