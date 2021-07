Effetto green pass: balzo nelle prenotazioni per il vaccino

Sono oltre 62mila le persone che, nella sola giornata di ieri, si sono prenotate per la vaccinazione anticovid in Lombardia, e di queste un terzo sono ragazzi in età scolare. A quanto riferisce la Regione, le prenotazioni sono state 62.606.Di queste 21.223 sono di studenti. È l’effetto dell’introduzione del green pasa obbligatorio dal 6 agosto se si vuole partecipare ad una serie di attività, come sedersi in un ristorante al chiuso o prendere parte a feste ed eventi. Un boom di prenotazioni spinto, secondo l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, “dal senso civico e dalla voglia di sicurezza dei cittadini”. I dati, del resto, lasciano pochi dubbi: l’85% dei nuovi positivi non è vaccinato.