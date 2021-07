Un uomo di origini marocchine di 39 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morto nella notte all’ospedale di Voghera (Pv) dopo essere stato colpito da un colpo di pistola calibro 22 esploso, da quanto riferisce la Provincia Pavese, dall’assessore alla sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici. Il fatto è avvenuto in piazza Meardi a Voghera (Pv). Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato in ambulanza il ferito al pronto soccorso del locale ospedale. Inizialmente le condizioni dell’uomo non sembravano gravi, poi si sono aggravate sino al decesso. Sui motivi della lite non ci sono ancora informazioni dettagliate, anche se dalle prime informazioni pare che sia stata originata da futili motivi.