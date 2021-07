La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, e l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, hanno fatto visita oggi al Policlinico di Milano dove hanno incontrato i vertici della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore. E’ stata l’occasione per conoscere in anteprima il progetto del ‘nuovo Policlinico‘ e lo stato di avanzamento dei lavori. L’ospedale sorgerà nel grande cratere del cantiere alle spalle del nosocomio. La vicepresidente e l’assessore sono stati accolti da Marco Giachetti presidente ospedale Policlinico, Ezio Belleri direttore generale e Silvano Bosari direttore scientifico che hanno illustrato sinteticamente lo stato della situazione. Letizia Moratti ha ringraziato per l’incontro ‘utile per avere maggiori dettagli su realizzazione e cambiamenti’. ‘Si tratta di un grande progetto – ha detto la vicepresidente – che solo Milano e la Lombardia potevano concepire e realizzare. Ora necessita di una comunicazione ampia per metterlo a conoscenza e a disposizione di tutta la città. La valorizzazione del suo patrimonio immobiliare, l’housing sociale, l’abitabilità e l’innovazione, che sono un po’ le cifre della nuova struttura, meritano di essere fatte assolutamente conoscere al maggior numero di persone’. Quindi l’assessore al Welfare si è soffermata sugli aspetti della formazione, dell’università e della ricerca: ‘sui quali si gioca la qualità di tutta sanità lombarda: approfondirò con voi l’approccio multidisciplinare, come pure la gestione di una ricerca che possa avere un maggiore impatto, come cinghia di trasmissione tra ricerca definita e i nuovi obiettivi’. “Siete un esempio di eccellenza – ha concluso Letizia Moratti – e noi, naturalmente, siamo a vostra disposizione per approfondire gli aspetti della vostra azione e delle tematiche scientifiche”. Il presidente Marco Giachetti ha ringraziato Regione Lombardia, l’assessore Letizia Moratti e Stefano Bolognini per la vicinanza e il lavoro svolto. E ha quindi evidenziato l’importanza di avere delle risposte tempestive ai lavori che stanno iniziando. L’assessore Stefano Bolognini ha sottolineato l’importanza e la necessità comunicativa ‘perché Milano ha un’ottima sanità che merita di essere ‘condivisa’. Abbiamo preso atto delle esigenze che avete manifestato e lavoreremo per garantire il rispetto dei tempi’. Per il Policlinico erano presenti anche Laura Chiappa direttore sanitario, Alessandra Piatti direttore sanitario di Presidio e Dario Laquintana direttore Professioni sanitarie.

Le opere previste per il nuovo Policlinico ammontano a ben 201 milioni di euro. Di essi, 135 milioni sono ricavati dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare (attraverso il Fondo Ca’ Granda, appositamente costituito e dedicato al social housing), 30 milioni stanziati da Regione Lombardia e 36 milioni previsti dal ministero della Salute. ‘L’opera sarà pronta entro la primavera estate 2024 – ha detto Marco Giachetti, presidente Policlinico – e a ottobre metteremo a punto un info-point per tutti i cittadini con video e immagini che illustreranno il progetto, con un’area da 30-40 posti’. La delegazione regionale ha quindi visitato il nuovo padiglione ‘Ponti’ che accoglie il Centro vaccinale, il Centro prelievi e il Centro unico prenotazioni (Cup); poi i reparti di Chirurgia generale, Chirurgia d’Urgenza e Medicina d’Urgenza’. E’ stato effettuato un sopralluogo anche al reparto di Cardiologia nel ‘padiglione Sacco’. ‘Oggi il Policlinico – da detto Marco Giachetti presidente ospedale Policlinico – si trova in una fase di grande trasformazione: nel 2014 è stato infatti realizzato un Fondo immobiliare per finanziare la costruzione del nuovo ospedale attraverso la valorizzazione etica del proprio patrimonio immobiliare. Si tratta di un progetto storico: ricostruire un ospedale è già di per sé un’opera eccezionale, ricostruirlo finanziandolo tramite un fondo di housing sociale, riqualificando al contempo il proprio patrimonio immobiliare, è un caso unico’. ‘Sono orgoglioso – ha aggiunto Stefano Bolognini – di essere qui oggi a questa presentazione. Il nuovo Policlinico sarà un ospedale aperto e accessibile alla città e non solo ai pazienti e alle loro famiglie. Nel cuore di Milano realizzerà dei percorsi di cura dedicati ma anche luoghi pensati per il relax e per vivere la quotidianità’.