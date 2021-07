Como, scoperto con 800 grammi d’oro: denunciato

I finanzieri di Olgiate Comasco, Sezione di Ronago, hanno controllato un comasco nei pressi del Comune di Villa Guardia (CO), già noto per essere stato coinvolto nel trasporto di preziosi e valuta da e verso la Svizzera. L’uomo, al volante della sua auto, ha detto di non avere merce ma i militari hanno deciso di fare un controllo più approfondito in caserma e hanno trovato 23 lamine d’oro, per un peso complessivo di 800 grammi, il cui valore ammonta a circa 40.000 euro. L’oro, privo di ogni documentazione, è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per ricettazione.