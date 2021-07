Meteo, torna sereno al Nord-Ovest

La circolazione ciclonica colma di aria fresca e instabile dall’Europa centrale si è spostata, attenuata, sul nostro Paese; in questo fine settimana investirà il Centro-Sud, con i maggiori effetti in termini di piogge e temporali previsti oggi in particolare nelle regioni del medio Adriatico, nel Lazio e al Sud; domenica soprattutto sulle regioni meridionali. Al Nord invece le condizioni meteo divengono più stabili ad iniziare dal Nord-Ovest e il caldo tornerà ad intensificarsi. Lunedì l’instabilità insisterà ancora al Sud – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, mentre da martedì si aprirà probabilmente un periodo più stabile per tutti, grazie alla rimonta dell’alta pressione. Questa fase perturbata è anche caratterizzata da una ventilazione sostenuta, con venti settentrionali, in prevalenza di Maestrale, che tra oggi e lunedì accompagneranno il vortice nel suo movimento verso sud lungo la nostra Penisola.