Trenord, a Mandello Lario nuova fermata per i diretti

“Regione Lombardia ha accolto la richiesta del territorio istituendo la fermata a Mandello del Lario di tutti i treni diretti della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. Il servizio si sta rivelando prezioso per residenti e turisti e lo sarà anche per gli studenti. La nuova fermata, attiva da un mese, sarà confermata anche per i prossimi cambi orari, diventando dunque stabile”. Lo dichiara l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che, questa mattina, è salita sul diretto in arrivo da Milano per poi scendere a Mandello del Lario dove ha incontrato le autorità locali. “La sosta dei treni diretti a Mandello – prosegue l’assessore Terzi – incrementa i collegamenti sostenibili verso questa zona del lago, offrendo nuove opportunità di mobilità sia verso Milano sia verso la Valtellina. Un servizio significativo per gli studenti che frequentano le scuole superiori a Lecco o le università milanesi. E un modo per favorire la ripartenza del turismo, se pensiamo che ora si può raggiungere Mandello in treno più agevolmente, lasciando l’auto in garage ed evitando così di congestionare la superstrada”. La nuova fermata di Mandello del Lario è attiva dallo scorso 13 giugno per tutte le corse della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano: viene effettuata al minuto 48 per i treni diretti a Milano Centrale e al minuto 12 per i treni diretti a Sondrio e Tirano.