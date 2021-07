“Basta con le chiusure che derivano dalle zone rosse, arancioni e gialle, che limitano la libertà delle persone e penalizzano le tante imprese e i pubblici esercizi che hanno bisogno di lavorare. Basta con la logica dei lockdown generalizzati”. Lo dichiara il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, in un videomessaggio in cui sottolinea che “in Lombardia la campagna vaccinale sta andando molto bene, abbiamo il 70% della popolazione che ha aderito, il 75% ha già ricevuto la prima dose e il 50% ha completato il ciclo”. Per Moratti “occorre dunque valorizzare la campagna vaccinale e permettere a tutti coloro che sono vaccinati di accedere liberamente dove vogliono, in modo tale da poter garantire libertà alle persone e non avere la penalizzazione delle imprese che lavorano e che hanno bisogno di lavorare”.