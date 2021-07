Centrodestra presenta il simbolo e slogan per Bernardo sindaco (VIDEO)

Sono stati presentati questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Luca Bernardo, il simbolo e lo slogan della campagna elettorale del centrodestra. “Insieme ci prendiamo cura di Milano”, sarà lo slogan. Mentre il simbolo è un Duomo stilizzato realizzato con pennellate di colore. “Siamo già partiti con la squadra, col programma, a breve lo presenteremo. La sicurezza rappresenta tante priorità: la sicurezza dell’occupazione, dei più deboli, per la donna che esce la sera, soprattutto quella sicurezza sulla piste ciclabili. Non si possono fare piste ciclabili disegnate a mano libera, ci vuole organizzazione”, ha detto Bernardo. Sulla scelta del vicesindaco in caso di vittoria ha aggiunto: “Ritengo che debba essere una scelta dei partiti insieme. Abbiamo la fortuna di essere molto solidi”. Il candidato sindaco ha aggiunto anche che Beppe Sala non deve usare i vaccini come tema politico.