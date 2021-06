Incidente sul Garda, negativo all’alcooltest uno dei due tedeschi

Uno dei due tedeschi a bordo del motoscafo che sabato notte ha travolto una barca sul Lago di Garda uccidendo due persone è risultato negativo al test alcolemico. Il secondo invece si è rifiutato di sottoporsi al test che non è obbligatorio in casi di incidenti nautici. Lo confermano fonti della Procura di Brescia. I due, indagati, sono rientrati in Germania. “Non sono scappati” dice l’accocato Guido Sola che racconta di essere stato lui a dare la notizia ai suoi assistito della morte dei giovani bresciani.

