Moratti, vaccinati l’84% degli aderenti

8,2 milioni di dosi somministrate. L’84% degli aderenti vaccinati. Sono i numeri della campagna vaccinale in Lombardia comunicati dalla vice presidente Letizia Moratti durante una conferenza stampa “La campagna vaccinale procede bene, abbiamo l’84% degli aderenti che è stato vaccinato e abbiamo un totale di somministrazioni pari a 8, 2 milioni. Rispetto ai target del commissario Figliuolo, Regione Lombardia ha ultimato tutte le fasce di età over 60” ha detto la Moratti. Gli aderenti over 60 sul totale sono l’86%, i vaccinati over 60 sulla platea con la prima dose sono 2, 6 milioni (l’85%) e il restante è composto da guariti, da positivi e da chi ha deciso di non aderire. Le percentuali dei vaccinati sugli aderenti sono per gli over 80 il 100%, per gli over 70 il 99%, per over 60 il 98%, il 96% sugli over 50, l’85% sugli over 40, 72% sugli over 30, il 46% degli over 20 e il 16% sugli over 12.

