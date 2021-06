City Angels, il 30 giugno alla Società Umanitaria il premio a 11 “campioni” di solidarietà e legalità

Un riconoscimento a “campioni” di solidarietà, legalità e civismo: è il Premio Campione, organizzato dai City Angels e giunto alla ventesima edizione.

Gli 11 vincitori (erano 10, successivamente è stato aggiunto un undicesimo che verrà anche nominato City Angel onorario) sono stati scelti da una giuria composta dai direttori di 21 prestigiose realtà dell’informazione italiana. Sono, in ordine alfabetico: Affaritaliani.it, Ansa, Avvenire, Corriere della Sera, Facebook, Famiglia Cristiana, Fanpage, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Il Giorno, Leggo, Libero, Metro, Milano Today, Milano Tomorrow, Radio Lombardia, La Repubblica, TgCom24, Tgr Rai, Upday, Wikimedia. Un dodicesimo vincitore è il “Campione della gente”, scelto online da decine di migliaia di clienti di Coop Lombardia tra una rosa di 10 nomi. Questo “Oscar della bontà” consiste in una statuina che rappresenta un uomo con un grande cuore in mano. Lo sponsor dell’edizione 2021 è Yakult, la nota marca di yogurt giapponese ai probiotici. All’inizio del Premio la conduttrice della cerimonia Simona Ventura illustrerà i risultati di un sondaggio svolto da Renato Mannheimer tra gli italiani su chi sia, secondo loro, il personaggio che più fa del bene. La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo nella Sala degli Affreschi della Società Umanitaria in via San Barnaba 48, a mezzogiorno , alla presenza di varie Autorità istituzionali tra cui il Sindaco di Milano, Beppe Sala; l’Assessore regionale alla Famiglia e alla Solidarietà sociale Alessandra Locatelli; il Presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé; e il Viceprefetto aggiunto, Sabrina Pane. Sul palco il Presidente onorario dei City Angels Bruno Bella, il Presidente della Società Umanitaria Alberto Jannuzzelli e alcuni testimonial dei City Angels: i personaggi dello spettacolo, dell’arte e della cultura Enrico Beruschi, Stefano Chiodaroli, Maurizio Colombi, Iaia de Rose, Alberto Fortis, Alviero Martini, Andree Ruth Shammah e Jo Squillo.

La cerimonia si svolgerà in tutta sicurezza, con mascherina e distanziamento, nel rigoroso rispetto di tutte le norme antiCovid. All’ingresso verrà misurata la temperatura a tutti i presenti. Il Premio gode del patrocinio di: Comune di Milano, Regione Lombardia, Associazione Nazionale Magistrati, Agenzia delle Entrate, Ordine degli Avvocati, Comunità ebraica, Rotary Club e Lions Club. I City Angels, volontari di strada d’emergenza, sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan, docente universitario di Motivazione e crescita personale. Oggi sono presenti in 21 città italiane e in 3 città svizzere, con 600 volontari, di cui oltre il 50% donne. In questi giorni gli Angeli sono impegnati nella campagna per vaccinare i senzatetto che dormono per strada.

