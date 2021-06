Presso l’impianto sportivo Scarioni di via Tucidide, è scesa in campo per il suo primo allenamento YouSport Women FC, la prima squadra di calcio femminile multietnica di Milano. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e creata grazie al supporto del Centro Milano Donna di Municipio 3, rientra nel progetto “Palla al centro” dell’associazione sportiva YouSport che ha l’obiettivo di replicare questo modello di squadra su più Municipi attraverso i Centri Milano Donna e costituire il primo campionato di calcio femminile multietnico della città come veicolo di inclusione sociale da un punto di vista culturale, di parità di genere ed economico.

“Questo progetto – dichiara Daria Colombo, Delegata del Sindaco alle Pari opportunità di genere – portato avanti da persone straordinarie rappresenta un altro passo molto importante per le donne, soprattutto per quelle provenienti da contesti sociali di fragilità, sia dovuti a percorsi migratori, sia a difficoltà socio-economiche e personale. Una dimostrazione dell’accoglienza e della volontà di inclusione della nostra città anche attraverso lo sport, veicolo di dignità, appartenenza e divertimento”.

“Mi congratulo con tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto – dichiara Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione e alla cittadinanza attiva –. La pratica sportiva di squadra e i valori propri dello sport, in primis il rispetto dell’avversario, favoriscono infatti in modo straordinario l’integrazione, il dialogo interculturale e la costruzione di quel senso comune di appartenenza e di partecipazione fondamentali per la crescita e il benessere della nostra comunità”.

La squadra è composta da giocatrici straniere e italiane, si allenerà su campi professionali e sarà guidata da un’allenatrice professionista, Jo Borella. Parte integrante del progetto, inoltre, saranno incontri di gruppo con psicologi sportivi e nutrizionisti e servizi di assistenza che sostengano le giocatrici nella loro partecipazione.

Il progetto “Palla al Centro” risulta ancor più prezioso in considerazione del fatto che a Milano le donne non comunitarie raggiungono un’incidenza decisamente più rilevante rispetto al quadro nazionale (23,6% a fronte di 14,4%), mentre nel sistema sportivo italiano le atlete rappresentano il 28,2% (maschi 71%), le dirigenti di società sportive sono il 15,4% (uomini 84,6%) e i tecnici-donna il 20% (80% uomini).

Ads