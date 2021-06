Vende online capi d’alta moda contraffatti, denunciato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato quasi 4 mila accessori e capi d’abbigliamento con marchi di alta moda contraffatti, per un valore commerciale complessivo di oltre 450.000 euro. In particolare, nell’ambito dell’ attività di controllo economico del territorio, svolto anche mediante il monitoraggio della rete internet e

finalizzato pure al contrasto dell’abusivismo commerciale organizzato e della contraffazione, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Milano hanno individuato un’attività commerciale a San Donato Milanese, gestita da due cittadini italiani, che nascondeva nel proprio deposito gli articoli contraffatti. La scoperta della contraffazione ha richiesto un particolare ed approfondito

esame in considerazione dell’alta qualità delle imitazioni dei prodotti “griffati”, che sono risultati falsi benché replicati sin nei minimi dettagli e corredati anche da fidelity card con numero di serie; caratteristiche che li rendevano facilmente destinati a negozi o outlet o al più proficuo mercato on line, per essere venduti come originali. L’operazione dei Finanzieri milanesi si inquadra nell’ambito delle attività della Guardia di Finanza a tutela del Made in Italy, dell’economia sana e delle imprese oneste, oltre che della salute e dei diritti dei consumatori.

Ads