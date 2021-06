Maran, no alla fusione tra gli ospedali San Carlo e San Paolo

“Ospedali San Carlo e San Paolo: è ora di abbandonare l’idea di chiuderli per fare un nuovo ospedale e di concentrarsi sull’obiettivo di una ristrutturazione profonda delle due strutture”. Lo scrive sui social l’assessore milanese all’urbanistica Pierfrancesco Maran, comunicando di aver scritto una lettera alla vicepresidente della Regione Letizia Moratti per chiedere “di sbloccare una situazione che da tempo è ferma in un limbo”.