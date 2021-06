Bicocca, un’aula intitolata a Giulio Regeni

L’Università di Milano-Bicocca intitola un’aula a Giulio Regeni, sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016. L’ateneo il 17 giugno ospiterà Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, in un incontro per ripercorrere i lunghi anni della battaglia legale alla ricerca della verità sulla sua morte. Nel corso dell’evento interverrà anche Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni, oltre a Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, e Filippo Cucchetto, presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università. L’appuntamento sarà giovedì alle 15 in diretta streaming dall’aula magna dell’ateneo.

