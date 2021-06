Incendio in un’abitazione di Valtorta, in alta valle Brembana, in provincia di Bergamo. Una donna è rimasta ustionata. E’ successo la scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, i volontari di Madone e i volontari di Gazzaniga. La donna è stata salvata proprio dai pompieri che stavano spegnendo le fiamme: è stata trasferita in ospedale d’urgenza e le sue condizioni sono gravi.

