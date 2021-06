Mobilità, Sala: ztl e strisce blu attive per la salute dei milanesi [VIDEO]

“È veramente falso pensare che noi prendiamo queste decisioni per questioni di cassa. Noi lo stiamo facendo perché il traffico sta aumentando molto e lo facciamo per la salute dei milanesi. Quando è stato necessario abbiamo lasciato aperto area B ma ora con la chiusura delle scuole crediamo che sia necessario per la salute dei milanesi fare in modo diverso. E chi contesta queste decisioni si mette dalla parte sbagliata rispetto alla salute dei milanesi”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione della scuola Primaria Viscontini, commentando la riattivazione delle telecamere di Area B e Area C annunciata per il 9 giugno. Anche per quanto riguardo il ripristino della sosta a pagamento, il sindaco ha detto: “È tutto parte dello stesso disegno: la città è certamente di chi viene per lavorare ed in primis dei cittadini milanesi, quindi ora che si può facciamo il possibile per restituirla ai milanesi”. (MiaNews)

