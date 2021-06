Funivia del Mottarone, uso dei forchettoni tra le ipotesi della rottura del cavo

L’utilizzo massiccio dei cosiddetti ‘forchettoni’ durante la corsa della funivia del Mottarone potrebbe avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune e, quindi, la rottura all’altezza dell’attacco del carrello. E’ una delle ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Verbania per far luce sulle cause dell’incidente del 23 maggio costato la vita a 14 persone. Lunedì è prevista una seconda ispezione, mentre proseguono le audizioni dei dipendenti della funivia. Nell’inchiesta potrebbero esserci nuovi indagati.

Ads