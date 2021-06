E' aperto il sito per prenotare l’appuntamento vaccinale per i giovani dai 12 ai 29 anni.

Dalle 23 di mercoledì 2 giugno in Lombardia il sito per prenotare l’appuntamento vaccinale (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) è aperto ai giovani dai 12 ai 29 anni. Si tratta, in tutto, di 1,75 milioni di persone. Per ora la campagna dei ragazzi dai 12 anni è gestita negli hub vaccinali, come per tutti gli altri.