Covid, Sala: vedo molta voglia di ripartire, giusta gradualità [VIDEO]

“Io vedo che c’è molta voglia di riapertura, mi sto sforzando anche di stare in giro io molto, di camminare, di andare fuori a cena, è normale: io penso che il governo non abbia tutti i torti a cercare una certa gradualità, perché l’unico rischio che possiamo avere è diffondere tanto entusiasmo e poi fare passi indietro quindi è meglio fare le cose con gradualità.

E’ chiaro che non è solo voglia di ripartire, è bisogno di ripartire. Cerchiamo di fare le cose per bene in questi mesi e a settembre, penso anche all’annuncio ieri del Salone del Mobile, sarà un mese di svolta per Milano”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione dei Giardini dei bambini e delle bambine di tutto il mondo. “La chiusura delle discoteche può essere utile, ma noi abbiamo proposto e stiamo aspettando ancora una risposta del Cts di fare un esperimento al Fabrique (locale di zona Mecenate, ndr), per vedere come si potrebbe fare in totale sicurezza. Siamo l’unica città che ha fatto questa richiesta ma credo che sia giusto provare. Siamo in attesa della risposta del Cts, se fosse positiva siamo pronti a fare l’esperimento”. (MiaNews)

