Danza, è morta Carla Fracci

E’ morta a Milano Carla Fracci. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 30 agosto. In mattinata si era diffusa la notizia che fosse in gravi condizioni e poco dopo è arrivata, purtroppo, la notizia della sua morte. Nata nel 1936 a Milano, qui ha costruito la parte centrale della sua carriera studiando nella scuola di ballo della Scala, di cui poi è diventata étoile. Al teatro è rimasta (con qualche alto e basso) sempre legata. Del 1955 il suo debutto sul palco del Piermarini che è stato un trampolino per i teatri più famosi del mondo.

Ads