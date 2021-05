Funivia caduta, Fontana, siamo sconvolti

“Il dramma di ieri ha veramente sconvolto e colpito duramente la Lombardia visto che moltissimi erano nostri concittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando della tragedia della funivia di Stresa-Mottarone, costata la vita a 14 persone. Tra le vittime, 10 erano lombarde. “L’aspetto terribile è che nel giorno in cui riapriva la possibilità di spostarsi e riaprivano per noi lombardi gli impianti a filo, in un giorno di ripresa generale è successa questa tragedia inaccettabile” ha aggiunto. “Una notizia tremenda. Da varesino conosco bene quel bellissimo territorio che, nel tempo, ho spesso frequentato- Attonito per quanto accaduto, esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia alle famiglie delle vittime”.

