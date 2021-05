Scala, un positivo nel cast, salta l’Italiana in Algeri

Sospesa la rappresentazione dell’Italiana in Algeri in programma al teatro alla Scala il 25 maggio: un membro del cast è risultato positivo al Covid. Lo spettacolo, inizialmente ideato solo per lo streaming, è stato poi aperto agli under 30 dopo l’allentamento delle misure anticontagio. “Nel corso dei regolari controlli sanitari cui il Teatro alla Scala sottopone gli artisti coinvolti nelle sue produzioni – spiegano dal teatro – è emerso nella mattina di domenica 23 maggio un caso di positività al Covid-19 nella compagnia impegnata nell’allestimento de L’italiana in Algeri. Di conseguenza lo spettacolo, previsto per la serata di martedì 25 maggio e destinato al pubblico degli abbonati e possessori di pass Under30 e allo streaming, è sospeso”.

Ads