Si torna a nuotare nelle piscine all’aperto di Milanosport. Stamattina hanno riaperto i centri balneari Romano, la piscina Cardellino e la piscina Sant’Abbondio. Le aperture di oggi si vanno ad aggiungere alle già avvenute riaperture dei centri sportivi Cambini Fossati, Lido, Washington e Saini. Nonostante il meteo incerto, sono sono in totale 350 le prenotazioni per il primo weekend in piscina di cui 85% acquistati on line.

Le indicazioni governative – ricorda Milanosport -impediscono di utilizzare gli spogliatoi interni, niente phon e niente doccia quindi fino a nuove disposizioni, sono disponibili le docce esterne e sono state installate delle cabine all’aperto per permettere ai clienti di cambiarsi a bordo vasca.

Per evitare code e assembramenti è sempre possibile acquistare l’ingresso on line su www.milanosport.it

Appena sarà possibile, riapriranno anche le vasche al coperto della Cozzi, Procida e Solari, e il nuovo centro Parri Mengoni e la Piscina Suzzani completamente ristrutturata, entrambi con ampio giardino e palestre cardio-fitness.

Sono invece partite giovedì 20 maggio le iscrizioni ai Campus estivi per bambini e ragazzi nei centri Iseo-Lido e Saini e le adesioni sono già quasi 700, sono tantissime le famiglie che hanno scelto Milanosport per animare l’estate dei loro bambini con tanto sport e divertimento in totale sicurezza.

“La splendida cornice dei nostri impianti all’aperto ha fatto passare in secondo piano il clima sfavorevole, le prenotazioni fanno ben sperare così come i 700 iscritti ai Campus in meno di 24 ore – afferma il dg di Milanosport Lorenzo Lamperti -. A questo punto per tornare operativi e rispondere alle tantissime sollecitazioni degli utenti, speriamo anche che l’apertura delle piscine al coperto avvenga prima del 1 luglio”.

Ads