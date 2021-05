Dopo mesi di rinvii forzati alcuni eventi dell’estate 2021 iniziano a prendere forma e, nell’area metropolitana di Milano, il Carroponte aprirà i battenti per la stagione estiva 2021 La riapertura del Carroponte è un messaggio positivo per affrontare il futuro, una scelta per riattivare la socialità diffusa, lasciandosi trasportare dal potere della musica live. Per gli organizzatori e gli addetti ai lavori, riprendere l’attività significa fare tutto il possibile per rimanere in…vita, il massimo che si può fare per provare a vedere la luce alla fine del tunnel rimboccandosi le maniche, tentando nuove strade per uscire dal momento nero della pandemia come spiega Alessandro Fabbro di HUB: ”Aprire è stato uno sforzo di tutti organizzatori, musicisti, Comune e lavoratori del settore per riuscire a far quadrare i conti con 1/10 della capienza e 30% in più di costi per normative COVID”. Riaprire nelle difficoltà – utilizzando con condizioni limitative i 12.000 mq del Carroponte – è un messaggio alle Istituzioni deputate a predisporre un progetto legato alla ripartenza degli spettacoli dal vivo, un settore che rischia il totale tracollo se non verranno presi presto provvedimenti concreti e lungimiranti per il futuro. Ecco perché il palco del Carroponte tornerà a vivere, da Emma a Max Gazzè, dagli Extraliscio a Piero Pelù, passando per le nuove realtà della musica italiana come Dardust, La Rappresentante di Lista, Mecna e ComaCose, sono loro i primi nomi che rilanceranno gli show …in presenza! Durante l’imminente estate gli ampi spazi del Carroponte saranno aperti con aree bar, postazioni “food” con dj set diffusi. Sarà anche possibile seguire in diretta gli Europei di Calcio. Il Carroponte – dall’ 11 Giugno – aprirà le porte del suo “villaggio” fino a fine Settembre anche ad eventi e manifestazioni enogastronomiche come “Messico & Nuvole”, la tradizione della cucina e del patrimonio culturale arabo con l’evento “Mille e una notte” e si renderà omaggio alla cultura iberica con “Espana in Fiesta”.

CONCERTI ESTATE 2021

GIUGNO

MERCOLEDI’ 23 EMMA MARRONE

GIOVEDI’ 24 EMMA MARRONE

VENERDI’ 25 EMMA MARRONE

LUGLIO

MERCOLEDI’ 2 MECNA

GIOVEDI’ 1 MECNA (sold out)

MARTEDI’ 6 COMACOSE

GIOVEDI’ 8 MURUBUTU

MERCOLEDI’ 14 LA RAPPESENTANTE DI LISTA

GIOVEDI’ 15 PIERO PELU’

SABATO 17 MODENA CITY RAMBLERS

MERCOLEDI’ 21 MOTTA

GIOVEDI’ 22 DARDUST

SETTEMBRE

GIOVEDI’ 2 EXTRALISCIO

SABATO 4 DAVIDE E I DE SFROOS

MERCOLEDI’ 8 MAX GAZZE’

VENERDI’ 10 THE ZEN CIRCUS