Gabriele Mariani: “Nuova piazza Loreto altro che green: sotto c’è un centro commerciale”

Il candidato sindaco per la colazione Milano in Comune e Civica Ambientalista: "Una bella sistemazione di verde a raso non poteva bastare? Che bisogno c'era di trasformare piazzale Loreto in un centro commerciale (Auchan) su tre livelli?

Gratta gratta e sotto il verde dei rendering della futura piazzale Loreto, uno dei tanti progetti che la giunta di Beppe Sala sta presentando a tambur battente come sempre succede in campagna elettorale, spunta un centro commerciale. Altro che svolta green. Almeno in questi termini la spiega Gabriele Mariani, candidato sindaco per la colazione Milano in Comune e Civica Ambientalista. Mariani lo spiega in un post su Facebook: “Sala dice che “se vuoi la città a 15 minuti devi fare una cosa come questa. Le piazze non devono più essere punto di passaggio, ma anime del quartiere e centro di servizi” E chi lo dice? Il manager? Posto che i servizi possono benissimo stare negli edifici intorno o sotto la piazza, che bisogno c’era di trasformare piazzale Loreto in un centro commerciale su tre livelli? Perche’ di questo si tratta. Bene aver cambiato la circolazione, ma una bella sistemazione verde a raso con il commercio nel mezzanino non poteva bastare? Uno spazio vuoto e verde al termine del trafficato Corso Buenos Aires. E perche’ aver premiato un progetto che nega una sorta di monumentalità alla piazza, dandole un minimo di dignità al fondo di un viale commerciale? E la sua storia? Certamente se il team aggiudicatario ha come capofila Auchan, che altro potevamo aspettarci?”. Intanto qualcuno comincia a chiedersi: che alberi volete mettere in piazzale Loreto che sotto c’è la metropolitana?