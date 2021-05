Comunali Milano, centrodestra d’accordo su Albertini

“Ho già detto 18 volte come la penso: penso che Albertini sarebbe il candidato giusto per rilanciare Milano e Bertolaso la persona giusta per restituire orgoglio ed efficienza a Roma e ai suoi cittadini. Sono contento che ieri, finalmente, il tavolo del centrodestra abbia unitariamente condiviso questa ipotesi. Settimana prossima ci rivediamo e spero che si possa chiudere. Sicuramente ci sono anche tante altre donne e uomini in grado di affrontare la sfida. Basta pazientare qualche giorno e poi cominciamo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina in piazza Città di Lombardia. Ai cronisti che gli chiedono cosa ne pensi degli altri nomi usciti nei mesi scorsi per il centrodestra, come quello di Riccardo Ruggiero, Salvini ha risposto: “Fatemi ragionare con Albertini e Bertolaso, poi non voglio fare altri nomi e cognomi per non far torto a nessuno”. Secondo alcuni sondaggi Gabriele Albertini, se accettasse di ricandidarsi, sarebbe in vantaggio di 3-4 punti percentuali sul candidato di Pd e centrosinistra, Beppe Sala, sindaco uscente.

