Vaccini, oltre 4 milioni e 300 mila dosi somministrate in Lombardia

Sono 4.304.135 le somministrazini di vaccino anti Covid effettuate in Lombardia, di cui

3.139.763 prime dosi e 1.164.372 seconde dosi. I numeri sono stati diffusi dall’assessorato regionale al welfare e sono aggiornati al 12 maggio mattina. Gli over 80 sono quasi tutti vaccinati: il 95,2% sul totale della popolazione, il 98,8% di chi ha prenotato. La fascia 70-79 anni è coperta all’81,9% sul totale della popolazione. Le adesioni alla campagna vaccinale sono state dell’86.1%. I vaccinati sono il 94,3% di coloro che hanno prenotato. Gli over 60 che hanno ricevuto la vaccinazione sono il 61,2% sul totale della popolazione, il 75,8% tra coloro che hanno aderito alla campagna. Infine i

50-59enni vaccinati sono il 22.4% sul totale. Le adesioni sono del 66,9% sul totale della popolazione. Sono stati vaccinati il 33.5% tra coloro che hanno prenotato. Le dosi somministrate ai fragili sono 503.458

