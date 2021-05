Nas nelle strutture per anziani, trovati 87 operatori non vaccinati

Controlli dei carabinieri del Nas nelle strutture ricettive per anziani. 6 strutture sono state chiuse e 87 operatori sono stati trovati senza vaccinazione anti Covid. Questo il bilancio dell’operazione, anche alla luce dell’apertura alle visite. Nella prima decade di maggio è stata realizzata, d’intesa con il ministero della Salute, la campagna di controlli che ha coinvolto 572 strutture sanitarie e socio-assistenziali in tutta Italia, constatando irregolarità in 141 (25%).Contestate 197 violazioni penali e amministrative per 43 mila euro, deferite 36 persone all’Autorità giudiziaria e segnalate altre 136 alle Autorità amministrative.

