Picchia la nipote per estorcerle denaro, arrestato

Picchia la nipote per prenderle del denaro. I carabinieri hanno arrestato un 56enne di Meda, in Brianza. L’uomo, con precedenti per spaccio di droga e reati contro la persona, si è presentato a casa della nipote di 29 anni chiedendole del denaro. Al rifiuto di lei, l’ha prima aggredita verbalmente e poi fisicamente, con schiaffi e pugni. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Seregno supportati dai colleghi di Giussano, soccorrendo la ragazza e bloccando l’uomo, che è stato arrestato per tentata estorsione. La ragazza è stata portata in ospedale per le cure, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico, con contusioni multiple, guaribili in 10 giorni. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi di colpevolezza nei confronti del 56enne: l’uomo aveva già aggredito la nipote e anche la sorella di 58 anni. Episodi che non erano stati denunciati. Il 56enne è stato quindi denunciato anche per maltrattamenti contro familiari.

