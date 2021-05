Salone del mobile, Boeri curatore dell’evento di settembre

L’architetto Stefano Boeri sarà il curatore del Salone del Mobile di settembre. Lavorerà insieme a un team di giovani architetti e professionisti di fama internazionale. A confermare l’incarico è il cda di Federlegno Arredo Eventi che ha affidato a Boeri il compito di progettare la nuova versione dell’evento, che si svolgerà dal 5 al 10 settembre a Fiera Milano Rho e vedrà una presenza anche in città. I visitatori potranno accedere al quartiere fieristico per tutta la durata dell’evento e oltre a visionare le novità e le creazioni dei brand messe a catalogo negli ultimi 18 mesi, potranno acquistare a Rho Fiera le creazioni delle aziende a prezzi esclusivi. Una parte del ricavato contribuirà a una causa benefica. L’evento, il cui nome verrà svelato a breve, vuole rappresenterre un unicum nel panorama internazionale dei momenti dedicati all’arredamento e al design grazie a una mostra dove le aziende avranno l’opportunità di presentare il meglio della produzione dell’ultimo anno e mezzo in un contesto altamente emozionale e scenografico. Ci sarà anche unanuova piattaforma digitale del Salone del Mobile.Milano che – dopo il lancio previsto nel mese di giugno – esprimerà tutte le sue potenzialità durante l’evento speciale 2021. La sei giorni di settembre rappresenterà quindi un importante hub d’innovazione in vista della sessantesima edizione del Salone prevista ad aprile 2022.

Ads