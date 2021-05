La Scala riapre al pubblico, due concerti con Chailly e Muti

Dopo 199 giorni, oggi il Teatro alla Scala riapre le porte al pubblico. I posti saranno contingentati (massimo 500 presenze). L’orchestra sarà ospitata su una pedana, rispettando il distanziamento fra i musicisti. Oggi si esibiranno il coro e l’orchestra della Scala diretti dal maestro Riccardo Chailly. L’appuntamento celebra anche i 75 anni dal concerto della rinascita diretto da Arturo Toscanini l’11 maggio 1946. Domani invece si esibiranno i Winar Philharmoniker col maestro Riccardo Muti, per l’ultimo concerto della loro mini tournée italiana. Una serata voluta da Rolex e pensata inizialmente per essere solo trasmessa successivamente in streaming.

I due concerti sono destinati a rimanere nella storia.

