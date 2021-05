Maltempo e rischio nubifragi

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Molte nubi al Nord-Ovest: arriveranno delle piogge anche diffuse e a tratti moderate sulle Alpi occidentali e sulle fasce pedemontane adiacenti; fenomeni più deboli e sporadici sono attesi anche sul Ponente ligure, nel resto del Piemonte e sulla Lombardia nord-occidentale. A serata inoltrata i fenomeni diverranno più intensi sul Piemonte settentrionale e occidentale; possibili piogge isolate anche su centro-est Lombardia.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Giornata con cielo molto nuvoloso o coperto al Nord con piogge sparse. Attenzione al rischio nubifragi: i quantitativi di pioggia attesi potranno risultare localmente abbondanti, in particolare su nord del Piemonte, Liguria, su molte aree della Lombardia. Neve sulle Alpi a quote molto elevate. Temperature in lieve aumento nei valori minimi; massime in sensibile calo al Nord.

LE PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Il maltempo insiste sul Nord-Est, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse per gran parte della giornata, più intense al mattino; quota neve oltre i 2000 metri. Nelle regioni di Nord-Ovest tempo abbastanza soleggiato, con temporanei annuvolamenti pomeridiani nelle zone montuose di Piemonte, Liguria e Lombardia, dove saranno possibili dei brevi rovesci. Tendenza a rasserenamenti da metà giornata anche in Calabria e in Sardegna. Temperature minime in calo al Centro-Nord. Massime in sensibile rialzo al Nordovest.