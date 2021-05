Via Gola, tensioni al presidio della Lega sugli sgomberi (VIDEO)

Al presidio si è contrapposto un gruppo di occupanti, che è sceso in strada con i megafoni per protestare contro la presenza dei militanti della Lega, mentre altre persone si sono affacciate alle finestre urlando.

Lo sgombero del centro sociale occupato ‘Spazio Comune Cuore In Gola’ e quello degli altri occupanti abusivi del quartiere è la richiesta del presidio della Lega, organizzato venerdì mattina tra via Gola e via Segantini.

Al presidio si è contrapposto un gruppo di occupanti, che è sceso in strada con i megafoni per protestare contro la presenza dei militanti della Lega, mentre altre persone si sono affacciate alle finestre urlando. Per evitare scontri, le forze dell’ordine hanno schierato oltre 50 uomini, tra carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa, a dividere i due gruppi. Le dichiarazioni del commissario provinciale Stefano Bolognini e dell’eurodeputato Alessandro Panza.