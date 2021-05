Almeno 6 rapine ad anziani a San Siro, arrestati due egiziani [VIDEO]

La Polizia di Stato ha eseguito, martedì scorso, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due egiziani di 25 e 33 anni per rapina e lesioni personali aggravate in concorso, commessi nel quartiere di San Siro a danno di anziani. Per la stessa misura cautelare è attualmente ricercato un terzo complice di 28 anni.

L’attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato Bonola ha permesso di attribuire loro sei rapine consumate negli ultimi due mesi in zona San Siro, mentre altri episodi sono ancora al vaglio degli investigatori. E’ emerso che i due indagati si dedicavano alla commissione di rapine a danno di persone anziane o comunque soggetti deboli, con

comportamenti che, per la violenza e per le caratteristiche di particolare vulnerabilità delle vittime, hanno destato un profondo allarme sociale all’interno degli abitanti in zona. I malviventi agivano in pieno giorno, anche a volto scoperto, colpendo con pugni le anziane vittime. Irregolari sul territorio italiano, nullafacenti avevano trovato nelle rapine ai danni di anziani, a cui portavano via monili d’oro e borse, la loro unica fonte di sostentamento.

