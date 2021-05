Tempo in miglioramento ma arriva aria più fredda

LE PREVISIONI PER OGGI

Al Nord nuvolosità variabile associata a residue precipitazioni, in particolare in montagna, alternate ad ampie schiarite. Tra pomeriggio e sera tempo instabile tra Lombardia orientale, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rovesci sparsi e possibili locali temporali.

LE PREVISIONI PER DOMANI

La perturbazione numero 2 di maggio influenzerà le condizioni meteo su parte delle regioni meridionali. Tempo in prevalenza soleggiato e con scarsa nuvolosità nel resto dell’Italia, a parte lo sviluppo di brevi e isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani sull’Appennino settentrionale e lungo le Prealpi lombarde, venete e friulane. Temperature minime in generale diminuzione. Massime in lieve calo al Nord per effetto dell’arrivo di aria più fresca.