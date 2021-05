Milano: riapre BASE

Dopo tanti mesi di chiusura BASE finalmente riapre le porte al pubblico. Da lunedì 3 maggio si potrà tornare a vivere il cortile di via Bergognone 34 per studiare e incontrarsi, anche per una colazione al sole, uno spritz al tramonto o un brunch domenicale nella grande piazza abitata dell’ex Ansaldo. All’interno ci sarà il Burò, pronto ad accogliere professionisti delle industrie creative e culturali per far nascere connessioni, progetti e amicizie, ma anche “Learning Rooms” e “Learning Labs” con corsi per acquisire e ampliare conoscenze e competenze. Continuerà inoltre “Playground”, il palinsesto digitale e fisico fatto di conversazioni, approfondimenti e residenze per sperimentare il mondo che verrà. Tante le novità in arrivo per la programmazione estiva: dalla prima edizione del festival “FAROUT” agli appuntamenti di “STABILIMENTO ESTIVO” che animeranno gli spazi di BASE fino a settembre.Per rispondere alla situazione attuale di tanti artisti e collettivi, BASE ha aperto i suoi spazi a chi avesse bisogno di un luogo in cui lavorare a nuove pratiche e ricerche. Lo ha fatto nel corso degli ultimi mesi attraverso “Playground” e continuerà a creare connessioni e ad alimentare energie per accompagnare la riapertura.