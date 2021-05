Dalle 18 di sabato 1 maggio saranno aperte le prenotazioni del vaccino anti Covid per la fascia d’età 16 – 49 anni (nati 1972 – 2005) con esenzione per patologia. Lo comunica Regione Lombardia. Le modalità di prenotazione sono le stesse già utilizzate per le altre fasce d’età: attraverso il portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure il numero verde 800.894.545 oppure tramite i Postamat o il portalettere abilitato

