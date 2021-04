A Milano il più grande hub vaccinale d’Italia

È stato inaugurato al Palazzo delle Scintille dell'ex Fiera Campionaria ed è in grado di vaccinare diecimila persone al giorno. L'assessore Moratti: settimana prossima la Lombardia raggiungerà i 3 milioni di vaccinati.

Inaugurato oggi, 25 aprile, il più grande hub vaccinale d’Italia. È al Palazzo delle Scintille, ex Fiera Campionaria di Milano, in piazza VI febbraio. Il centro è pronto a inoculare diecimila dosi al giorno nella fase massiva della campagna vaccinale. Lo hanno spiegato il direttore del Policlinico e l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. La gestione del nuovo centro vaccinale sarà coordinata dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in stretta collaborazione con ASST Rhodense, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, ASST Santi Paolo e Carlo. Nel dettaglio, l’hub dispone di 72 linee di erogazione vaccinale e di un percorso codificato a tappe che parte dall’accettazione e registrazione dell’utente all’anamnesi col medico, prosegue verso i box di inoculo del vaccino e termina presso la zona di osservazione e prenotazione della seconda dose, dove avviene la consegna del certificato vaccinale al termine del ciclo di vaccinazione. Il centro funziona sette giorni su sette dalle 8 alle 20.

“La prossima settimana la Lombardia raggiungerà i 3 milioni di vaccinati” ha confermato intanto l’assessore Moratti”.