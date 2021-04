25 aprile: “Torneremo a festeggiare in piazza”

Diverse cerimonie, a Milano, in occasione del 25 aprile ma, come l’anno scorso, niente manifestazioni di massa a causa, ovviamente, del covid. Un evento per ricordare il ruolo di Milano nella Resistenza è stato organizzato alla Loggia dei Mercanti, in pieno centro. “Dopo tanti mesi di sacrifici per combattere la terribile pandemia che ci ha colpiti – ha detto il sindaco Giuseppe Sala- è davvero bello ritrovarci insieme in questo luogo. Un luogo simbolo della Milano antifascista, dove sono scolpiti i nomi di centinaia di partigiani morti nella lotta di Liberazione. Sono sicuro che presto potremo tornare a festeggiare il 25 Aprile e gli altri momenti cruciali della nostra storia tutti insieme in piazza”.

Ads