De Chirico (FI), per colpa del Comune caos sosta al centro vaccinale in Fiera

“È stato inaugurato l’hub vaccinale più grande d’Italia. Si prevedono fino a 10.000 inoculazioni al giorno con tutto ciò che ne consegue. Già oggi i residenti mi hanno segnalato il caos sosta con soli 500 vaccini da inoculare, figuriamoci cosa accadrà quando il centro vaccinale del Palazzo delle Scintille sarà a pieno regime”. Lo denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. “Il Comune di Milano – prosegue De Chirico – pubblicizzi maggiormente e renda gratuito il parcheggio di via Cassiodoro, gestito da ATM e a soli 200 metri dall’hub, a chi dimostra di essersi vaccinato. Poi si potrebbe pensare anche al parcheggio di 1.000 posti auto di CityLife. La differenza tra un politico e un politicante è trovare soluzioni immediate a ipotetici problemi. Qual è il piano del Comune elaborato per la ripartenza del 26 aprile? Il sindaco Sala, prima ancora che la Lombardia diventi zona gialla, mette già le mani avanti per quello che non sarà in grado di fare: amministrare una città in difficoltà”.

