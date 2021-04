Turismo, 34 milioni per il settore della neve

La Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha proposto di destinare ulteriori risorse al settore della ‘neve’. Sul tema è intervenuta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda: “Dal ‘DL Sostegni bis’ sono in arrivo circa 34 milioni per le imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici. Finalmente una buona notizia per un settore fortemente colpito dalla crisi. Per centinaia di famiglie e operatori, ecco uno spiraglio di luce ed un segnale di speranza per il futuro”. La Commissione ha anche confermato i 40 milioni da destinare ai maestri di sci. La proposta tiene conto delle presenze turistiche nel corso del 2019″.

