Covid, Lombardia: effettuati 46.840 tamponi sono 2.304 i nuovi positivi (4,9%)

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-167). A fronte di 46.840 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi positivi (4,9%). I guariti/dimessi sono 3.545. I ricoverati in terapia intensiva sono 644 (-9) mentre i ricoverati non in terapia intensiva siono 4.185 (-167). I decessi sono stati 57 per un totale complessivo di 32.569 morti. I nuovi casi per provincia: Milano: 645 di cui 242 a Milano città; Bergamo: 236;

Brescia: 295; Como: 158; Cremona: 70; Lecco: 57; Lodi: 40; Mantova: 115; Monza e Brianza: 222; Pavia: 111; Sondrio: 35; Varese: 267.

