Covid, Lipparini: un sindaco della notte per ripartenza locali e cultura

Per i Radicali nelle città si potrebbe pensare a “un ‘sindaco della notte’ che possa coordinare tutto quello che avviene in città attraverso la vita dei locali, delle persone e dell’offerta culturale che si svolge da una certa ora in poi”. Lo ha detto l’assessore alla Partecipazione e Open Data, Lorenzo Lipparini a Mianews, riguardo alle proposte dei Radicali, presentate stamani con il “Manifesto delle città democratiche e antiproibizioniste”. “Abbiamo lavorato su proposte che vanno fuori da tutte quelle che sono state le politiche repressive sui diritti individuali portando una visione di città antiproibizionista – spiega Lipparini -. Per la ripartenza sarà fondamentale lavorare con il settore della vita notturna e quindi bisognerà implementare strumenti di governo, un ‘sindaco della notte’ che possa coordinare tutto quello che avviene in città attraverso la vita dei locali, delle persone e dell’offerta culturale che si svolge da una certa ora in poi”. (MiaNews)

