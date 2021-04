Campagna vaccinale, volontari Auser in campo

Auser si è mobilitata in tutta la Lombardia per fornire un aiuto a tutti coloro che ne abbiano bisogno e per dare il proprio contributo alla riuscita della Campagna Vaccinale. Spesso l’aiuto parte proprio dalla prenotazione online dell’appuntamento che molti anziani, non avendo dimestichezza con le tecnologie digitali, vengono a fare nelle sedi di Auser, trovando un volontario o una volontaria accogliente e disponibile. L’aiuto più significativo e impegnativo è però quello dell’accompagnamento sociale. Il volontario Auser, debitamente formato, va a prendere alla sua abitazione la persona bisognosa, la trasporta in auto al centro vaccinale – osservando tutte le norme di sicurezza – e rimane con lei per tutto il tempo aiutandola a compilare i moduli; alla fine la riaccompagna a casa, senza lasciarla sola. Spesso questi accompagnamenti, se effettuati verso centri vaccinali lontani dal domicilio, richiedono parecchio tempo e altrettanta dedizione.

I dati degli accompagnamenti:

I PRIMI DATI aggiornati dall’inizio delle vaccinazioni di massa al 5 aprile 2021

Numero accompagnamenti ai Centri Vaccinali 2.313 Numero volontari impiegati 622 Numero auto utilizzate 202

I recapiti sono disponibili sul sito www.auser.lombardia.it