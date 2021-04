Operata a 105 anni per la frattura del femore, già dimessa

È stata operata per la frattura al collo del femore e dimessa al domicilio. L’eccezionalità dell’intervento sta nell’età della paziente, classe 1915. La signora ora può deambulare e le condizioni generali sono soddisfacenti. E’ successo al San Gerardo di Monza. L’ospedale ha messo in campo le propriet competetenze chirurgiche, anestesiologiche, geriatriche e riabilitative. “All’Ospedale San Gerardo di Monza esiste da anni l’orto-geriatria – spiega il prof. Giovanni Zatti, Direttore della Clinica Ortopedica – intesa come collaborazione tra l’ortopedia e la geriatria nei pazienti anziani con fratture. La signora, dopo aver superato due guerre mondiali e varie epidemie, ha superato anche la frattura del femore e l’intervento chirurgico necessario ed ha quindi iniziato il percorso riabilitativo”.

“Nonostante il gravoso impegno per fronteggiare l’epidemia e l’enorme sforzo vaccinale –

aggiunge il Direttore Generale della ASST Monza Mario Alparone – all’Ospedale San Gerardo le emergenze e le urgenze vengono costantemente affrontate con la consueta perizia”.

